ЕС просчитался в оценке возможностей России

Евросоюз недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Украине.

Об этом говорится в докладе бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте об укреплении гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам.

Брюссель не смог адекватно оценить способности России мобилизовать военную машину и отсрочить экономические трудности, вызванные СВО. Если бы ЕС не просчитался в своих прогнозах, то начал бы помогать Киеву раньше и активнее.

Сложившаяся ситуация показала, что ЕС следует наладить использование анализа разведданных, чтобы точнее оценивать угрозы, передает РИА Новости.

Ранее ЕС утвердил кредит Киеву из доходов от российских активов в размере 35 миллиардов евро. Максимальный срок погашения - до 45 лет.