Семья приехала к родившей Сати Казановой

Сати Казанова стала матерью чуть менее недели назад. А накануне, 29 октября, певицу выписали из роддома. Встретили 42-летнюю исполнительницу и ее дочку семья, в том числе новоиспеченный папа, муж артистки, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, передает Starhit. Отметим, что мужчина присутствовал на "лотосовых" родах Казановой.

Напомним, что беременность была для Сати Казановой долгожданной, поэтому она старательно скрывала ее до тех пор, пока живот стало невозможно скрывать под свободными нарядами. Объявила артистка о своем положении, выложив в социальных сетях красивую фотосессию.

Рожала исполнительница в одном из столичных роддомов, популярном у представителей отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что была, по словам Сати, воссоздана максимально расслабляющая атмосфера с бассейном, цветами, свечами и прочими атрибутами "лотосовых" родов, за процессом следили специалисты.

Долгожданная девочка появилась на свет 23 октября.