"Госуслуги" предложили пользователям почты Google сменить ее на другой сервис

"Госуслуги" предложили россиянам сменить почту Google на любой российский аналог. Портал начал рассылать пользователям, которые зарегистрировались в системе с помощью сервиса Gmail, соответствующие уведомления.

"Госуслуги" предлагают, в частности, воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK. Он позволяет пользователю перенести почту с Gmail.

В сообщении "Госуслуг" отмечается, что компания Google недавно ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Портал не может гарантировать, что эта функция продолжит работать для ранее созданных учетных записей, передает ТАСС.