Мия Бойко неожиданно отреагировала на плевок в лицо

Певица Мия Бойко (Mia Boyka) стала гостем шоу "50 хейтеров", где и случился неприятный инцидент: одна из зрительниц плюнула ей в лицо со словами: "Гори в аду!". Ведущий попросил охрану вывести девушку и извинился перед певицей. Позднее выяснилось, что плюнула в лицо артистке треш-стримерша Фрося.

Отметим, что сама Мия неожиданно отреагировала на такой наскок. Она не стала устраивать скандала, а спокойно попросила салфетку. Артистка подчеркнула, что не считает себя виноватой в ситуации, и продолжает демонстрировать неприятие квадробинга. По ее мнению, модное течение никак не развивает детей, а, наоборот, заставляет деградировать.

"Я не жалею ни о чем в своей жизни, потому что все происходит так, как и должно быть. Все к лучшему. Вину не чувствую, но чувствую ответственность, в том числе и за свои слова. Для меня это урок, чтобы впредь еще более серьезно думать, что говорить и как говорить", - заключила певица.