"Меня немножко боятся, потом любят": жена Безрукова Анна Матисон рассказала о работе и личной жизни

В Москве состоялась закрытая премьера фильма "Плевако". Главную роль в картине исполнил Сергей Безруков. Режиссером ленты является его супруга Анна Матисон. Поэтому пропустить такое важное мероприятие пара, которая крайне редко выходит в свет, не смогла. Журналисты задали несколько вопросов Анне. Так, она призналась, что является весьма строгим режиссером, крепко держащим в кулаке всю команду.

"Если вы спросите любого члена команды, они все меня немножко боятся, потом любят... Кинопроизводство — это до такой степени дорогой процесс, что мы не можем себе позволить терять время. У нас расписан тайминг по минутам, мы с уважением относимся друг к другу. Также одно из моих личных правил — это отсутствие нецензурной лексики на площадке. Даже осветители его соблюдают", - рассказала Матисон.

Однако дома, по признанию Анны, она совсем другая. Это хорошо знают их с Сергеем Безруковым трое детей: восьмилетняя Мария, пятилетний Степан и трехлетний Василий. Кстати, в фильме "Плевако" они снялись в массовке. Матисон отметила, что дети много времени проводят с ней на работе, потому что это удобно, ведь тогда дети всегда рядом. Однако Анна не может с уверенностью сказать, пойдут ли они по стопам родителей.

"Я вот с детьми говорю все время о том, что совершено не важно, кем вы станете. Любишь ты животных, станешь ты самым лучшим ветеринаром. Любишь строить, будешь архитектором. Неважно, кем вы станете, главное, чтобы вы очень любили свою профессию. Это такое счастье. Дети мне иногда говорят: "Мамочка, бедная, ты устала. Тебе сейчас на работу надо идти". Да я счастлива!" - заявила Матисон.

Анна и Сергей почти все время вместе, однако друг от друга не устают. В воспитании детей им помогают бабушки и дедушка. Да и у Матисон с Безруковым нет разногласий в плане заботы о наследниках, потому что они смотрят в одном направлении.

"Мы своих детей любим и уважаем", - заключила Анна в беседе с "КП".