Рассказавшую о расставании с Николаевым Проскурякову спасают друзья

В Сети то и дело ходят слухи, что в отношениях Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева не все гладко. Поводом для разговоров послужил недавний очередной выход певицы в свет в гордом одиночестве. В итоге Юлии Проскуряковой даже пришлось объясняться перед журналистами. Артистка рассказала об отношениях с автором-песенником.

"Я стала чаще выходить на премьеры... Надеюсь, буду и с мужем выходить. Потому что как только какие-то премьеры, у него гастроли. С одной стороны, хорошо, работа - это прекрасно. А с другой, хотелось бы вместе выходить... Но ничего, спасают друзья", - рассказала Проскурякова "КП".

Напомним, что Юлия и сама является дипломированной актрисой. Она снимается в кино. Пока еще у нее нет громких ролей, однако артистка не переживает и продолжает строить карьеру.