Регина Тодоренко сообщила о третьем ребенке

Регина Тодоренко одна из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Ее график расписан на недели вперед. Регина может в любой момент сорваться и отправиться в командировку. До замужества телеведущая путешествовала по работе практически в режиме нон-стоп. Однако после того, как вышла замуж за певца Влада Топалова и родила сыновей Михаила и Мирослава, Регина немного сбавила темп, но меньше работать не стала.

Например, часто на работу Тодоренко берет с собой детей. С недавних пор ведущая осталась без няни, поэтому маленькие Михаил и Мирослав уже успели побывать и на съемочной площадке, и в гримерке, и в актерском вагончике. К счастью, детям все это нравится и они не капризничают.

Периодически старший наследник просит маму родить ему сестренку, но потом берет свои слова обратно, утверждая, что ему и младшего брата достаточно. Регина со смехом рассказала:

"Сначала, конечно, было очень трогательно это слышать: "Нам не хватает сестрички". Но Миша быстро понял, что на самом деле всех и всего ему хватает, кроме времени, проведенного с родителями. Сейчас он как раз на том этапе, когда появилась ревность, и с ней нужно мириться, справляться — а это сложно".

Раньше, по признанию Тодоренко, она думала, что сможет справиться со всем и легко, но теперь уже так не считает. Совмещать работу и семью непросто.

"Этот напряженный ритм истощает, порой доводит до слез и бессилия… Но мне кажется, что я так сильно люблю мужа и детей, потому что много работаю. И наоборот, я так много работаю, потому что люблю свою семью", - заключила ведущая в беседе с изданием "7 Дней".