Путин обсудил с правительством вопросы отопительного сезона

Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства. Начали с насущных вопросов - отопительного сезона. Разработана социальная программа по установке твердотопливных котлов населению Сибири и Дальнего Востока. Приборы у частных потребителей предполагается заменять на отечественные - энергоэффективные и экономичные.

Путин: У нас идет программа "Газпрома" о газификации. Но есть и другие вопросы в таком же ключе. Речь об отечественном отопительном оборудовании. Министр энергетики Сергей Цивилев: Социальная программа по установке твердотопливных котлов населению Сибири и дальневосточных округов разрабатывается по вашему поручению по итогам послания Федеральному собранию. Суть заключается в том, чтобы обеспечить наших граждан эффективным, экологичным и безопасным отопительным оборудованием на угле. Это отечественные котлы с высоким КПД и автоматической подачей топлива.

Программа замены котлов затронет те населенные пункты, которые трудно газифицировать из-за удаленности от магистральных трубопроводов. Коснется она прежде всего льготников: ветеранов Великой Отечественной войны и СВО, а также членов их семей, многодетных граждан и людей с ограничениями здоровья. Им приборы отопления заменят бесплатно.

Новое оборудование позволит экономить до 30 процентов топлива и избавиться от такой экологической проблемы, как черный снег и черный воздух в поселках, где топят углем.