Америка ввела санкции против влиятельных россиян

США расширили санкционный список по России, включив в него десятки физических и юридических лиц. Так, в нем оказались Александр Фомин, заместители министров обороны России Андрей Булыга и Павел Фрадков, начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин и статс-секретарь Анна Цивилева.

Кроме того, под американские санкции попали гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа, производитель шин "Кордиант", компания "Чип и Дип", НПП "Звезда", две компании, входящие в структуру Росатома, а также МАИ, передает ТАСС.

Ранее Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Как заявили в Форин-офисе, это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. Москва же при этом смогла не только выстоять под ударом санкций, но и извлечь из них определенную выгоду.