ЦАХАЛ наносит удары по одному из самых древних городов мира

Армия обороны Израиля начала масштабные авиаудары по одному из самых древних городов планеты - ливанскому Баальбеку. Там находится крупнейший римский храмовым комплекс, который сохранился до наших дней.

В ЦАХАЛ ранее заявили, что на территории города располагаются объекты движения "Хезболла", и призвали жителей эвакуироваться. Первой целью израильских ВВС стало городское топливное хранилище. Всего же власти Ливана сообщают о 30 авиаударах по территории страны и самом большом количестве жертв за этот месяц. В списке погибших за сутки - 67 человек. Более 100 получили ранения.