Селиванов из "Реальных пацанов" объяснил, почему хочет забрать ребенка у бывшей жены

Вован из "Реальных пацанов" решил через суд забрать семилетнюю дочь Еву у бывшей жены Виктории. Иск Владимир Селиванов подал в Симоновский районный суд Москвы. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь поклонники были уверены, что бывшие супруги расстались по-хорошему, сохранив человеческие отношения. Кое-кто из пользователей Сети сравнил Владимира Селиванова с его коллегой Павлом Прилучным, который судится с бывшей женой за определение места жительства их детей.

Сейчас в распоряжении СМИ оказалось объяснение звезды "Реальных пацанов". Селиванов дал понять, что решился на судебные разбирательства лишь под давлением неприятных обстоятельств.

"К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Я не хочу говорить про нее дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему „срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь“ стали нормой. Также стало нормой транслировать через ребенка непосредственно свои запросы: „Перечисли маме денег“. И как я могу объяснить семилетнему ребенку, что даю маме достаточно денег, но она не использует их по назначению", - объяснил актер.

По словам Селиванова, это бывшая супруга затеяла судится с ним, причем якобы сделала это в Железногорске, где ни он, ни его дети не живут. В результате актер решил, что будет "честным и законным" пройти суд в Москве, передает Starhit.