Ограничения на продажу алкоголя в России. Грядет новый "сухой закон"?

Казалось бы, миф о том, что Россия - одна из самых пьющих стран, давно развеян. За последние 10 лет уровень потребления алкоголя снизился почти на четверть. И теперь в мировом рейтинге мы даже в первую десятку не входим. Отдельная история - Вологодская область. Губернатор Георгий Филимонов бьет тревогу. Говорит, спивается русский север. И вымирает.

"Только за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Только вдумайтесь! Это целый муниципалитет. 71% смертей мужчин трудоспособного возраста связан с алкоголем. Цирроз печени, кардиомиопатия, панкреатит, пьяное вождение, поножовщина, драки и многое другое. Это недуг, тяжелый социальный недуг. Бич нашего общества", - заявил Филимонов.

Алкоголиков на Вологодщине за год стало на 30 процентов больше. Как итог - только 71 место в рейтинге трезвости среди российских регионов. Губернатор Филимонов называет это "позором". И предлагает населению региона активно трезветь: "На территории Вологодской области будут сокращены часы продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня".

При этом на выходные и праздничные дни эти ограничения не распространятся. Кроме того, в барах, ресторанах и гостиницах дойти до кондиции можно будет по-прежнему в любое время. Бой дадут лишь алкомаркетам и так называемым "наливайкам", чему непьющие местные жители, что характерно - женского пола, только рады.

Об альтернативах алкоголю тот же губернатор Филимонов знает, кажется, все. Во-первых, он спортсмен и легко садится на продольный шпагат. Во-вторых - полиглот. И не лишен музыкальных талантов. То на день города зачитывает рэп по-английски, то лихо танцует.

Губернатор как пример перед глазами есть, а вот спортивных клубов, культурных площадок и других общественных пространств, где можно в трезвости, но с интересом и пользой провести время, могло бы быть и больше, говорят вологжане. И даже наркологи подтверждают: одних только ограничительных мер в борьбе с пьянством отнюдь не достаточно.

"Зависимого человека не остановишь. Это как в анекдоте. Папа, водка подорожала, ты, наверное, пить меньше будешь. Нет, сынок, ты есть меньше будешь. Бесплатные секции, кружки по интересам - должно быть здоровое замещение, должны быть коммуникативные связи, не связанные с алкоголем", - объяснил Алексей Казанцев, врач-психиатр, нарколог.

Еще важна социальная реклама, уверены специалисты. Только чтобы без купюр. Необходимо честно показывать людям, к чему на самом деле приводит злоупотребление алкоголем: галлюцинации, непоправимые изменения внешности, рождение больных детей. Это сработает. А вот жесткие ограничения - едва ли.

"Одного, двух, трех месяцев будет достаточно, чтобы привести к возникновению негативных социальных последствий в виде самогоноварения, употребления суррогатов, отравлений. Условно говоря, контрабандных поставок в эту область из других регионов. Все это негативные исходы, все это делает теневая экономика и близкое к ней окружение, которое стремится получить достаточно высокую прибыль, бизнес-то рентабельный", - указал Олег Сухарев, социолог-экономист.

Наша страна такое уже проходила - и не раз. Пожалуй, самый известный пример - так называемый "Горбачевский сухой закон". Тогда, в 1985-м из фильмов вырезали сцены застолья, алкоголь продавали с двух до семи, а цены на водку подняли в два раза. Итог известен. Спекуляции, беспрецедентный спрос на сахар и одеколон. Очереди у магазинов и драки за бутылку. Число зависимых только увеличилось. А государственная казна недополучила 19 миллиардов рублей.

Впрочем, и это еще не все, говорят историки. Опасно возрастает социальное напряжение. Так случилось и при Горбачеве, и при Николае II в ходе антиалкогольной кампании времен Первой мировой войны.

"Оба антиалкогольных мероприятия - чем они закончились? Произошли революционные события 1917 года. Рухнул режим коммунистической партии и Михаила Сергеевича Горбачева. Конечно, нельзя сказать, что это стало причиной тех самых социальных потрясений, но это была одна из причин того, что население стало гораздо более критично относиться к власти и не было готово эту власть защищать", - рассказал историк Константин Залесский.

Обратиться к историческому опыту, внимательно его изучив, авторам антиалкогольных инициатив посоветовали и в Кремле. И, похоже, как раз этим сейчас занимаются в Санкт-Петербурге. Там депутаты местного законодательного собрания тоже обсуждают возможность ограничения продажи спиртного. Но обещают при этом, что меры в северной столице не будут столь "радикальными", как в Вологодской области.