Российские энергосистемы готовы к прохождению осенне-зимнего периода

Российские энергосистемы к прохождению осенне-зимнего периода полностью готовы. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил генеральный директор "Интер РАО" Сергей Дрегваль.

Это одна из крупнейших энергетических компаний страны, которая вырабатывает 10% электроэнергии. И в приоритете - строительство новых гидроэлектростанций. Так, в 2028 в Московской области будет сдана Каширская ГЭС мощностью 900 МВт. В том же году завершится возведение Новоленской ТЭС в Якутии.

На встрече также обсудили экспорт электроэнергии (поставки идут в 11 стран), а еще - внедрение собственных инженерных решений в рамках импортозамещения. Так, к примеру, в течение трех лет компания сама начнет выпускать газовые турбины средней мощности.