Российские энергосистемы готовы к прохождению осенне-зимнего периода

Российские энергосистемы к прохождению осенне-зимнего периода полностью готовы. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил генеральный директор "Интер РАО" Сергей Дрегваль.
Это одна из крупнейших энергетических компаний страны, которая вырабатывает 10% электроэнергии. И в приоритете - строительство новых гидроэлектростанций. Так, в 2028 в Московской области будет сдана Каширская ГЭС мощностью 900 МВт. В том же году завершится возведение Новоленской ТЭС в Якутии.
На встрече также обсудили экспорт электроэнергии (поставки идут в 11 стран), а еще - внедрение собственных инженерных решений в рамках импортозамещения. Так, к примеру, в течение трех лет компания сама начнет выпускать газовые турбины средней мощности.
"Нужно, конечно, продолжать активнейшим образом осваивать инновации. Предлагать собственные инженерные решения, развивать центры компетенций, инжиниринговые центры, чтобы не зависеть от иностранных решений, прежде всего недружественных стран. Необходимо точно ориентироваться на те национальные цели, которые перед нами поставил глава государства. В том числе в рамках государственных программ и национального проекта, который в следующем году будет запускаться", - указал Мишустин.