Власти Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений, вызванных мощными ливнями. По последним данным, погибли более 90 человек, десятки пропали без вести.

В ночь на среду на востоке и юге страны выпало почти 450 литров осадков на квадратный метр. В эпицентре стихийного бедствия - Валенсия, Андалусия и Кастилья-Ла-Манча. Там объявлен максимальный - красный - уровень опасности.

Без энергоснабжения остались сотни тысяч жилых домов, повреждены дороги и мосты, остановлено движение поездов.

Подробности - в репортаже Александры Сергомасовой.