Москва заявила решительный протест арестовавшей российскую недвижимость Финляндии

Сегодня, 30 октября, посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД России, ей заявили решительный протест в связи с арестом российской недвижимости, в том числе защищенной дипломатическим иммунитетом, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт МИДа России.

Интересно, что официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России в Хельсинки соответствующие ноты протеста не последовало.

Напомним, под арест попали жилой дом в центре Хельсинки, офисное здание в районе Лауттасаари финской столицы, а также три объекта на Аландских островах, включая участок земли у моря. По данным местной прессы, арест связан с иском компании "Нафтогаз Украины" о процедуре принудительного взыскания с России пяти миллиардов долларов. Это Третейский суд в Гааге присудил Киеву компенсацию за якобы утраченные украинские активы в Крыму.