Профессор ВШЭ Григорьев: Выключить российскую нефть из мирового баланса невозможно

Насколько сильно политические события влияют на мировую экономику? Будет ли цена золота расти дальше - или в обозримом будущем вероятно её падение? Какие прогнозы дают эксперты по ситуации на нефтяном рынке? И как сказываются на ней антироссийские санкции?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Выключить российскую нефть из мирового баланса невозможно. Все равно она должна течь, все равно мы получаем доходы", - отметил он.

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