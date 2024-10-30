Америка позволила некоторым российским банкам проводить операции по энергетике

США разрешили сделки с некоторыми российскими банками по операциям, связанным с энергетикой, до 30 апреля 2025 года. В списке приводятся такие кредитные организации как "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург, НКЦ и Банк России, перечисляет РИА Новости.

Меж тем американские власти продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского сжиженного природного газа. Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что "наша цель в случае с Россией проста: уменьшить доходы, которые она получает от своих нефтяных и газовых ресурсов"". При этом он отказался "спекулировать о будущих санкциях", однако заверил, что "мы очень, очень внимательно наблюдаем за тем, куда направляются попавшие под санкции российские грузы".