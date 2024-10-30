Путин поручил правительству помочь инвалидам с трудоустройством

Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Он обратил внимание на трудности с трудоустройством людей с инвалидностью, в том числе и участвовавших в СВО. Российский лидер поручил им помочь, передает РИА Новости.

"Поэтому я бы попросил вас вместе с Татьяной Алексеевной (Голиковой, вице-премьером России. - Прим.ред.) и вместе с Минобороны подготовить такой перечень поручений, который бы работал в этом очень важном, очень нужном направлении", - обратился к членам правительства Путин.

Ранее стало известно, что в России увеличатся страховые пенсии на 7,3%. Индексация начнет действовать с 1 января. Уточняется, что повышение выплат ждет как неработающих пенсионеров, так и работающих. На конец текущего года средняя страховая пенсия по старости составит 22 375 рублей, а к концу 2025-го вырастет до 24 059 рублей.