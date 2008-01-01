Константин Хабенский так и не смирился со смертью жены от рака

Константин Хабенский стал новым героем шоу Романа Костомарова на RuTube "По душам". Собеседники затронули самые разные темы, в том числе зашла речь и о первой супруге артиста Анастасии, которая умерла в 2008 году. У нее диагностировали опухоль головного мозга. Анастасии было 33 года.

"Не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, нет, все равно я с этим живу", - признался Хабенский.

Актер рассказал, что они с супругой создали благотворительный фонд, помогающий взрослым и детям с аналогичным диагнозом, чтобы Анастасия могла отвлечься от собственных чувств и эмоций. И после смерти жены Хабенский продолжает им заниматься.

"Я продолжаю делать то, что мы с Настей начинали. Да и начинали-то мы именно для того, чтобы отвлечь ее от внутренних ненужных эмоций, связанных с болезнью, переключиться на помощь другим. Нам казалось, так правильнее", - сообщил артист.

А еще Константину Хабенскому справиться с потерей помогла работа, в которую он погрузился с головой после смерти Анастасии.

"Продолжаю где-то забываться в работе своей. Нормальный человек с этим не справится на 100%. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний. А если все оставить на своих местах, то с этим живут", - заключил актер.

Напомним, что сейчас Константин Хабенский женат на актрисе Ольге Литвиновой. Она родила ему дочек Александру и Веру.