"Папочке не станет лучше": дети потеряли надежду на выздоровление Брюса Уиллиса

Молодая жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис дала откровенное интервью. Она рассказала, что не скрывает от их дочек, 12-летней Мейбел и десятилетней Эвелин, печальный диагноз отца. Наследницы знают, что "папочке не станет лучше".

"От нашего доктора я узнала, что, когда дети задают вопросы, значит, они готовы узнать на них ответы... Я никогда не пыталась выставить для них ситуацию в лучшем свете. Девочки с годами растут, а состояние Брюса только ухудшается. И я не пытаюсь их от этого оградить", - призналась Эмма.

Большую поддержку ей оказывают бывшая жена Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур, и трое их взрослых дочек. Часто они проводят время все вместе. Так, одна из дочерей сделала Уиллиса дедом. Голливудский актер уже понянчился с крохотной внучкой. Вот только болезнь прогрессирует, и он постепенно забывает даже бывшую жену.

"Они по-настоящему поддерживают меня. Когда мне хочется дать волю эмоциям, когда мне хочется заплакать или разозлиться (а все это может случиться, и испытывать эти чувства совершенно нормально), они всегда готовы меня выслушать. Я так благодарна, что у нас смешанная семья. Ведь у многих людей нет этой любви и поддержки", - отметила супруга Уиллиса.

Эмма рассказала, что пишет книгу про свой личный опыт. Она хочет, чтобы про лобно-височную деменцию, которой страдает Брюс Уиллис, и ее симптомы узнало как можно больше людей. Например, проблемы у актера начались с изменений в речи, но вначале никто не предал этому значения, ведь он, как выяснилось, с детства заикался, просто хорошо это скрывал.

"Я бы никогда в жизни не подумала, что это перерастет в деменцию у такого молодого человека", - заявила Эмма.

А еще в своей книге супруга Брюса Уиллиса постаралась поддержать всех людей, кто находится рядом с неизлечимо больными близкими. Эмма хочет донести, что ощущать негативные чувства это нормально.

"Это книга обо всех эмоциях, которые сопровождают уход за больными людьми: печали, горе, обиде и гневе, - о том, о чем вам не разрешается говорить. Я бы хотела, чтобы мне кто-нибудь дал эту книжку, когда Брюсу поставили деменцию. Мне бы тогда хотелось услышать от кого-нибудь: "Я знаю, что это ужасно, но ты справишься", - рассказала женщина изданию Town & Country.