Переговорам Украины и Америки мешает то, что президент республики Владимир Зеленский и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак плохо владеют английским языком. И если у первого английский "посредственный", то у второго - "откровенно плохой", утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дело в том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак часто ведут переговоры на английском языке, не используя переводчиков. В результате представители США часто не уверены, правильно ли понимают украинских политиков, когда контактируют с ними напрямую, и не могут оценить, насколько их собственные объяснения были корректно поняты Зеленским и Ермаком.

Ранее Зеленский пообещал не просить Запад отправить своих военных в зону СВО. Говорить об отправке западных военных в зону спецоперации слишком опасно, поэтому "мы никогда не продвигали эту идею", заявил украинский лидер. По утверждению политика, Украина не будет просить Запад отправить своих военных для участия в боях против России, поскольку "все скептически относятся к этому и очень осторожны".