Сбил два вражеских дрона: новые подвиги российских военнослужащих

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии ефрейтор Евгений Андрюхов, проводя воздушную разведку, обнаружил над нашими позициями вражеский беспилотник и оперативно уничтожил его из стрелкового оружия. Это позволило операторам БПЛА продолжить работу по противодействию дронам неприятеля, а потом ликвидировать особо важные объекты противника.

Гвардии сержант Александр Дробуш и его артиллерийский расчет наносили удары по радикалам, которые вели обстрел наших позиций. Выполнению задачи не смогли помешать два вражеских дрона - Александр сбил их точным попаданием.