Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по украинским тылам. В Сумской области поражены районы сосредоточения и резервы ВСУ. В ходе специальной военной операции группировкой "Запад" накануне освобождён населённый пункт Кругляковка в Харьковской области.

А на Донецком направлении расчет буксируемой гаубицы "Гиацинт" группировки "Центр" нанес очередное огневое поражение боевикам ВСУ, прикрыв наши штурмовые отряды на переднем крае. Несмотря на сложные условия, артиллеристы от получения координат противника до выстрела тратят всего несколько минут. И доказывают, что в контрбатарейной борьбе явное превосходство сейчас у российских военных.

А в Курском приграничье опорный пункт ВСУ атаковал истребитель- бомбардировщик Су-34. Экипаж нанес точный удар по разведанным целям бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Передовой авианаводчик подтвердил - украинские боевики ликвидированы.