"Ходит по лезвию ножа": SHAMANа предупредили об опасности

В последнее время певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) на пике популярности, причем дело совсем не в творчестве. Все началось с того, что несколько недель назад артист подтвердил слухи о разводе со второй женой Еленой Мартыновой. Потом появилась информация, будто певец намерен запатентовать слова "Я русский" и продавать под этой маркой ряд товаров, начиная с алкоголя и заканчивая игрушками для взрослых.

По мнению промоутера Сергея Лаврова, шумиха такого рода не идет на пользу Ярославу, даже вредит ему и скрывает опасность.

"Он в последнее время ходит по лезвию ножа... SHAMAN уже несколько раз делал неверные шаги. За что получил массу хейта даже от своих преданных поклонников, которым не понравилось, что он, расставшись со своей супругой, выставил на всеобщее обозрение свидетельство о разводе. Как будто это повод для радости. Не понравилось и то, что он зарегистрировал бренд "Я русский". И как бы потом не оправдывался, а все равно народ воспринял это как монетизацию патриотизма", - рассуждает Лавров.

Он напомнил, что от любви до ненависти один шаг, и посоветовал исполнителю быть осторожнее.

"Вот уже и отмены по концертам начались..." - указал промоутер в беседе с "Миром новостей".