Силы ПВО отразили атаку двух десятков дронов на российские регионы

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. За ночь перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Ростовской области сбито восемь дронов ВСУ. Пять вражеских беспилотников уничтожены над Курской областью, еще три – над Волгоградской.

Коме того, дежурные средства ПВО ликвидировали по одному беспилотному летательному аппарату самолетного типа над территориями Белгородской и Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря. Еще два украинских дрона сбито в небе над Брянской областью.