Цена золота на мировых площадках взяла новую рекордную высоту. На торгах нью-йоркской биржи Comex она превысила уровень в 2800 долларов за тройскую унцию.

С начала года драгоценный металл подорожал почти на 35 процентов. Эксперты согласны в том, что рост интереса инвесторов к золоту имеет прежде всего политические причины. Это, например, непредсказуемость результатов президентских выборов в США и риск перерастания ближневосточного конфликта в полномасштабную войну. Вложения в золото в этой ситуации становятся, как говорят инвесторы, "тихой гаванью".

Увеличился и спрос на сам металл, включающий приобретение слитков, монет, а также ювелирных изделий. По итогам третьего квартала он составил в мире свыше 1300 тонн.