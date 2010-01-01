Пить или не пить: на Вологодчине решили радикально бороться с алкоголем

Пить или не пить - вот в чём вопрос... Монолог Гамлета, перенесённый на родную почву, мучительно актуален. В Вологодской области губернатор предложил обсудить с населением инициативу: что, если ограничить продажу алкоголя по будням? И отпускать только с 12 до 14? Резонансное предложение.

Средства массовой информации утверждают: в "Национальном рейтинге трезвости" Вологодская область находится на 71 месте в стране. За четыре года число алкомаркетов там увеличилось втрое. Но неплохо было бы учитывать навыки борьбы с алкоголизмом из нашего прошлого.

Памятная антиалкогольная кампания Михаила Горбачева запомнилась не тем, что приблизила эпоху всеобщей трезвости. Очереди за водкой, драки возле магазинов, ночные визиты к таксистам, у которых втридорога покупали "огненную воду".

Сила противодействия горбачёвской антиалкогольной кампании была мощной. Самогоноварение стало целой отраслью подсобного хозяйства. Селекционеры горевали о вырубленных гектарах виноградников. Горбачёва называли "минеральный секретарь". Победить пьянство так и не удалось. Вот "Комсомольская правда" за 2010 год. Егор Лигачёв, один из застрельщиков антиалкогольной кампании, признал поражение годы спустя.

Пластинки с аутотренингом для алкоголиков работали неважно. Некоторые утверждали, что они вызывают прямо противоположный эффект. Пьяниц высмеивали, били рублём, призывали завязать раз и навсегда. Но умеренно выпивающий человек оставался привычным персонажем как в быту, так и в искусстве. Не мог он пережить несовершенство этого мира.

Балалайка, медведь, водка… Статистика разбивает мифы - сегодня Россия не входит даже в первую десятку стран по количеству потребляемого алкоголя. Посмотрим, что принесет вологодский опыт. В действительности всё не так, как на самом деле.