"Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился": иноагента Назарова погнали из Канн

Ныне признанный иноагентом Дмитрий Назаров когда-то был одним из самых успешных и востребованных артистов. Однако вскоре после начала СВО актер вместе со своей супругой покинули Россию и перебрались жить во Францию. В Сети артист стал периодически выкладывать видео. В них он читает свои стихотворения, в которых весьма негативно высказывается о России и живущих в ней гражданах. В результате Дмитрия Назарова признали в России иноагентом.

А модель, певица, актриса Алена Кравец утверждает, что дела у артиста во Франции оставляют желать лучшего. Якобы его погнали из Канн.

"Я в курсе, что Назарова с позором погнали все русские бизнесмены, у которых есть виллы в Каннах и в других местах на Лазурном побережье. Раньше мы нередко соглашались, когда Назаров предлагал свои услуги в качестве ведущего семейного праздника. Его любили, как актера, и наши олигархи давали ему неплохо заработать. Но сейчас ему дали от ворот поворот", - объявила Кравец.

Она утверждает, что иноагент Дмитрий Назаров буквально еле сводит концы с концами, а еще у него будто бы есть плохая привычка, которая на нем отразилась крайне негативно.

"Его выгнали отовсюду, поэтому он теперь побирается в полуподвальных зальчиках бывших союзных республик. Зарабатывает сущие копейки и окончательно спился. Но нам его не жалко. Наши олигархи Назарову сказали: адьё, усатый. Ты укусил руку, которая тебя кормила. Нам предатели в домах не нужны", - сообщила модель aif.ru