США и их союзники используют "гнилую логику" для оправдания своей поддержки Украины. Об этом на Совете безопасности заявил наш постпред при ООН Василий Небензя. Заседание при поддержке западных кураторов запросил Киев.

Российский дипломат подчеркнул - ситуация на фронте для режима Зеленского катастрофична. Курская авантюра обрушила позиции ВСУ в Донбассе. Именно на этом фоне раздаются панические возгласы о якобы переброске военнослужащих КНДР. Такие разговоры никого не должны удивлять.

Запад манипулирует общественным мнением, представляя Украину как жертву. И у разыгранного сегодня спектакля одна задача - попытаться задним числом оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора.

"Скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов, как бы они ни были замаскированы и какие бы "легенды" им ни выдумывались, уже попросту невозможно. Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ", - отметил Василий Небензя.