Могла стать гармонистом: интересные факты из жизни Раисы Рязановой

Антонина из "Москва слезам не верит", баба Шура - из спектакля "Любовь и голуби" и еще 200 ролей в кино. Сегодня день рождения отмечает народная артистка России Раиса Рязанова. Ей исполняется 80. Впервые на большом экране она появилась еще будучи студенткой второго курса ГИТИСа. А первую большую роль сыграла в ленте "День и вся жизнь". Яркая, харизматичная, обаятельная - народной любимицей Рязанова остается до сих пор.

Удивительная, невероятно энергичная и обаятельная - она всех согревает своей лучистой улыбкой. У Раисы Рязановой расписаны все дни - спектакли, съемки в кино. Она из тех, на кого всегда действуют магические слова.

"Девочки, мотор! Начали! Ну и глаз открывается, силы откуда-то появляются!" – говорит Раиса Рязанова.

В детстве она и не думала, что станет актрисой. Мама, которая растила её одна, решила: гармонист - вот профессия, которая в деревне прокормит всегда. И Рая стала играть на баяне, закончила музучилище в Рязани. Но однажды, оказавшись в театре, юная учительница музыки вдруг влюбилась! В Ромео. А вместе с ним и в волшебство сцены.

"Думаю, вот я, я поступлю в театральный институт, возьму распределение в Рязань, буду играть Джульетту. Та уже к тому времени состарится, а меня возьмут", - рассказала Раиса Рязанова.

И ведь поступила в ГИТИС! И уже на втором курсе сыграла свою первую главную роль в кино. Гулю Королёву. Потом будет большая работа в фильме "День и вся жизнь". И еще более 200 ролей!

Но самая знаменитая и самая любимая - Тося в фильме "Москва слезам не верит". Вспоминает, как обсуждала будущую героиню с режиссёром Владимиром Меньшовым, только-только прочитав сценарий.

Милая, добрая, хозяйственная Тося - самая скромная из трёх героинь. Так случилось, что загранпоездки и слава после этого фильма и саму Раису Рязанову коснулась меньше других.

Но она всегда относилась к этому философски. Она из тех, кто никогда не сдаётся! В девяностые, когда всем было не до кино и театра, занималась даже частным извозом. Участвовала в гонках, брала призы, получала премию Автоледи. И кстати до сих пор за рулем. А для удовольствия у Раисы Рязановой - дача. Навык имеется. В детстве бабушка часто заставляла полоть огород.

Из своей большой сериальной истории чаще всего вспоминает, конечно, "Не родись красивой". С юмором рассказывает - сейчас приходится чаще всего играть бабушек. Хотя как-то раз, увидев её, режиссёр чуть не отказался взять на роль старушки.

"Ну говорит - Раиса Ивановна, вы не выглядите на восемьдесят! И я прям вся из себя гордая, ну думаю, хорошо. Ну пусть ей будет шестьдесят девять! Я говорю - согласна!" - говорит Раиса Рязанова.

Свои дни рождения Раиса Рязанова обычно отмечает на гастролях, на сцене. В компании любимых и любящих зрителей. И 80 лет - вовсе не повод менять эту прекрасную традицию.