Спасатели эвакуировали жильцов дома в Черкесске после взрыва газа

Следователи и криминалисты регионального управления СК выехали на место обрушения жилого дома в Карачаево-Черкессии. В здании по улице Лободина в Черкесске взорвалась газовоздушная смесь. Предварительно сообщалось об одном погибшем, точное число жертв устанавливается.

Спасатели эвакуировали из многоквартирного дома около 50 человек, сообщили в МЧС. Ликвидацией последствий ЧП заняты 67 человек, привлечено 22 единицы техники.

По данным экстренных служб, в результате взрыва есть разрушения на четвертом и пятом этажах жилого дома. В некоторых квартирах выбиты окна. Спасатели используют пожарную лестницу, чтобы добраться до верхних этажей.