Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 октября, который состоялся по инициативе Белграда, поднимал тему прекращения боевых действий на Украине.

Как отметил сербский лидер в разговоре с Bloomberg, российский лидер, как показалось Вучичу, "похоже, не проявил интереса" к прекращению огня в зоне спецоперации.

Вместо этого Владимир Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут выполнены, процитировал его Вучич.

В сентябре Вучич предполагал, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию и не будет разрешен даже через 10, 20 или 30 лет. В ответ на это в Кремле подчеркивали, что СВО должна завершиться достижением всех поставленных целей.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что наша страна непременно одержит победу в развязанном западными странами руками украинцев конфликте. Дипломат отметил, что нам нужна только победа, поскольку "они другого языка не понимают".