Минздрав поддержал регионы в ограничении продажи алкоголя

Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения России, комментируя инициативы региональных властей по ужесточению правил продажи спиртного.

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков заявил, что ведомством "концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя".

Зыков рассказал о наличии прямой связи между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе, а также напомнил о полномочиях властей регионов в введении ограничений на продажу спиртного, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не обсуждают новый "сухой закон". Он напомнил, что в Советском Союзе "были различные опыты на этот счет", причем "опыт весьма красноречивый — он очень легко поддается анализу".

Глава государства Владимир Путин отмечал, что в сфере борьбы с алкоголизмом "нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные".