В КНДР заявили об "очень важном" испытании баллистической ракеты

В КНДР провели "очень важные" испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Запуск лично контролировал лидер страны Ким Чен Ын. Он назвал пуск МБР справедливой и полностью легитимной военной мерой.

"Этот пуск <…> показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики и в последнее время намеренно усугубляли ситуацию в сфере безопасности в регионе", - передает его слова агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын добавил, что "ничто не изменит" политику страны по укреплению ядерного потенциала.

Полет ракеты длился более 85 минут. Дальность составила одну тысячу километров, а высота — рекордные семь тысяч километров. Ракета упала возле острова Окусири за пределами исключительной экономической зоны Японии.