ЖКУ, блогеры и мигранты: что изменится в жизни россиян в ноябре

С 1 ноября в России вступят в силу несколько важных нововведений. Появятся реестры блогеров и майнеров, изменится парковка в Москве и заработает блокировка сообщений с неизвестных номеров. Об этих и других изменениях – в подборке ТВЦ.RU.

Завтрашний день – 2 ноября - будет рабочим из-за переноса с одного из дней в начале мая. На этот шаг власти пошли, чтобы не разрывать череду длинных майских праздничных выходных. После шестидневной рабочей недели россиян ждут два выходных, воскресенье (3 ноября) и понедельник (4 ноября).

Перерасчет пенсии

1 ноября начнется перерасчет надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Сумма выплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

Повышение пенсии также ждет россиян, достигших 80 лет к 1 ноября. Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости повысят на 8134 рубля 88 копеек. Эта сумма также увеличивается и на соответствующий районный коэффициент.

Субсидии на оплату ЖКУ

С 1 ноября начинает действовать единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ. Получателей услуг получат уведомление о льготе. Информацию начнет обрабатывать Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Раньше компенсацию не предоставляли даже при наличии погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, можно претендовать на возмещение.

Парковки в Москве

С 1 ноября на нескольких улицах Москвы введут динамический тариф на парковку. Стоимость стоянки будет варьироваться от 0 до 800 рублей в час в зависимости от количества машин. Со списком улиц можно ознакомиться тут.

Переводы по СБП

Для переводов по системе быстрых платежей (СБП) с 1 ноября устанавливаются новые тарифы. Теперь банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи). Это касается переводов на единый казначейский счет: оплаты налогов, штрафов, государственных детских садов, кружков, секций.

Также с ноября лимит бесплатных переводов в размере 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками.

Реестр для майнеров

С 1 ноября в России легализуется майнинг (добыча – прим. ред.) криптовалюты. Заниматься им смогут компании и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. При этом они не должны превышать лимиты потребляемой электроэнергии. Майнеров могут отключать от энергоснабжения в любой момент, если они создают дефицит мощностей в регионе.

Чат-бот для учителей

С 1 ноября по всей России заработает чат-бот "Помощник Рособрнадзора" для учителей. Через него педагоги смогут получать ответы на профессиональные вопросы, а также сообщать о неправомерном отношении.

Запрет на сообщения с неизвестных номеров

С 1 ноября незнакомцам запретят писать в мессенджерах – теперь сообщения от неизвестных пользователей будут блокироваться, если получатель не давал свое согласие на них. Ограничение призвано защитить россиян от действий мошенников.

Блогеры и Роскомнадзор

С ноября блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков придется размещать информацию о включении их в реестр Роскомнадзора. В противном случае они не смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить другим каналам.

"Владельцы страниц в социальных сетях, наряду со СМИ, должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют", - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Реестр воинского учета

С ноября в России заработает электронный реестр воинского учета. В него войдут все граждане, которые должны состоять на воинском учете, то есть подходят для этого по возрасту, постоянно проживают в России и не освобождены от воинской обязанности.

Доступ к загруженным сведениям будет закрытым, ими смогут пользоваться только Минобороны, ФСБ, ФСО и СВР. Граждане получат уведомление о внесении в реестр через портал "Госуслуги".

Справка для участников СВО

Упрощается порядок получения справки об участии в специальной военной операции. Теперь соответствующую справку можно будет получить через портал "Госуслуги" и в любом МФЦ. Она будет соответствовать единому образцу. Ее может получить как и сам военнослужащий, так и члены его семьи.

Отсрочка тюремного заключения

С 5 ноября ряд категории граждан получат право на отсрочку от исполнения наказания. Речь идет, в частности, о беременных женщинах, матерях детей до 14 лет, а также отцах, если он является единственным родителем таких детей.

Правила въезда для иностранцев

C 7 ноября меняются правила въезда в Россию для иностранцев. Теперь для идентификации личности можно будет воспользоваться сведениями государственной геномной регистрации. Это позволит исключить ошибки при регистрации приезжих в государственных системах.

Кроме того, с 21 ноября решения о приеме в гражданство России будут недействительны без присяги.

Иноагенты без власти

С 11 ноября получение статуса иностранного агента станет основанием для досрочного прекращения полномочий в органах власти. Речь идет, в частности, о депутатах всех уровней, сенаторах, главах субъектов и муниципалитетов. Ранее иноагентам заниматься преподавательской деятельностью и экологической экспертизой, принимать участие в госзакупках.

Запрет на продажу без "Честного знака"

С 1 ноября запрещена продажа ряда товаров без маркировки "Честный знак". Это касается пива и других слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке, антисептиков, БАДов, обуви, товаров легкой промышленности, шин, духов.