Дроны ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области

Власти Бердянска в Запорожской области сообщили об атаке украинских беспилотников-камикадзе на городской порт. Информация о последствиях налета уточняется.

Как написала городская администрация в Telegram, преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт. Работала противовоздушная оборона. Все дежурные и оперативные службы на месте, они приступили к работе. Детали происшествия уточняются.

Жителей города предупредили, что противник после атаки попытается в соцсетях поднять панику вбросами ложных сообщений. Горожанам напомнили, что можно доверять только проверенным источникам информации. Граждан также призвали в связи с атаками киевских боевиков воздержаться от поездок на автомобиле, оставаться дома и держаться подальше от окон. Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут.