Пентагон допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Американская сторона не может исключать прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне ВСУ. Такое заявление сделал в среду, 30 октября, министр обороны САШ Ллойд Остин.

Шеф Пентагона заверил, что не желает распространять спекуляции на эту тему, но допустил "совершение действий, различных действий", не конкретизируя их, сообщает РИА Новости.

Между тем всего днем ранее глава киевского режима Владимир Зеленский уверял, что не станет просить Запад отправить своих военных для участия в боях против России, поскольку " все скептически относятся к этому и очень осторожны".

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил, что ситуация на Украине может обостриться из-за того, что Южная Корея планирует отправить группу разведчиков в зону боевых действий.