Небензя ответил постпреду Великобритании на слова об обедневшей России

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд может лично приехать в Россию и удостовериться, что российский народ не сильно страдает от ограничений, вводимых Западом. Об этом заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя отреагировал на высказывание британской коллеги об "обедневшей" России приглашением в нашу страну, "чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами".

Однако, предупредил российский дипломат, британку ожидает суровое разочарование, поскольку "ваши характеристики явно противоречат" тому, как живет Россия на самом деле, сообщает "Российская газета".

Летом в России побывала журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде. Она признала, что в магазинах в Москве можно найти практически все, вопреки звучащим с Запада утверждениям, а значит, рестрикции Евросоюза в отношении России оказались бездейственными.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага приезжал в Москву с извинениями за враждебные действия западных стран. Политик заявил, что прибыл в российскую столицу "как друг России, потому что не могу больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе".