Выросло число пострадавших при взрыве газа в Черкесске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в многоэтажном доме в Черкесске.

Расследование поставлено на контроль прокуратуры Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Число пострадавших увеличилось до девяти человек, рассказали в региональном МЧС. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Жильцов дома эвакуировали и отправили в пункты временного размещения.

По данным спасателей, один человек погиб. Источник ТАСС в оперативных службах заявляет о двух погибших.

Спасатели продолжают исследовать завалы. На месте работают 92 сотрудника МЧС и 29 единиц спецтехники.

Взрыв в пятиэтажном доме в Черкесске (КЧР) по улице Лободина прогремел утром 31 октября. Хлопок газа разрушил квартиры на уровне четвертого и пятого этажей.