Появилось видео с места взрыва дома в Черкесске

Информация о ЧП в Черкесске, где рано утром произошёл взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в региональном МЧС, погибли два человека. 11 - получили травмы. Разрушены верхние этажи в двух подъездах. Сейчас спасатели разбирают завалы, задействована тяжёлая техника. Из здания эвакуировали 50 жильцов, их направили в пункты временного размещения. Возбуждено уголовное дело.

Из подъезда дома в Черкесске спасатели выносят раненых. У всех пострадавших - их как минимум уже 9 - травмы тяжелой и средней степени. Два человека погибли. Ещё несколько могут находиться под завалами. Чтобы их обнаружить, специалисты экстренных служб ежечасно проводят минуты тишины

Взрыв бытового газа в кирпичной пятиэтажке на улице Лободина произошёл около 6 утра. В результате чердак и порядка десяти квартир на двух верхних этажах дома оказались разрушены. Обломками завалило машины, стоящие во дворе. В соседних подъездах выбило стекла. По предварительным данным, утечка, ставшая причиной ЧП, случилась в одной из квартир на пятом этаже.

Как рассказали жильцы дома, эпицентром взрыва могла стать квартира их пожилой соседки. Пенсионерка, по их словам, страдала психическим расстройством, выкидывала мусор из окна и угрожала соседям. Дверь не открывала ни сотрудникам газовой службы, ни полицейским. Предварительно, в результате ЧП женщина погибла.