Информация о ходе СВО. Российские войска стремительно продвигаются в районе Курахова - одного из стратегических оплотов киевских боевиков. От неонацистов освобождено ещё одно село в пригородах. Сокрушительные удары наносят наши артиллеристы по блиндажам противника в Дзержинске. Поступают сообщения о ликвидации большого числа иностранных наёмников. Продвижение российских военных и в курском приграничье - за сутки там сожжены десятки натовских бронемашин.

Позиции националистов в лесополосе, на окраине Мартыновки, десантники буквально выкосили огнем БМП. Этот шквал в ближнем бою активно поддержали и артиллеристы. Работали гаубицами. Но уже не по лесу, а колонне бронетехники, которую ВСУ бросили к поселку. На кадрах объективного контроля видно – на грунтовке и в поле как минимум 12 подбитых натовских машин. Мартыновка – под контролем наших морпехов.

Вот все, что осталось от того самого укрепрайона. Сожженные "Страйкеры", "Сенаторы", "Кирпи". Решетки на бортах, защищающие от выстрелов из гранатометов, не спасли. Техника сгорела дотла. Бросив оружие и боеприпасы, националисты, кто смог, сбежали.

Главный экспонат в сегодняшней коллекции трофеев – новенький "Леопард". Кстати, экипаж бросил его, едва танк наехал на мину. Жуткие кадры приходят из Дзержинска. Понимая, что город фактически потерян, националисты начинают взрывать многоэтажки. Не исключено, вместе с мирными жителями. А сами отходят за окраины.

Это кричит раненный польский наемник (см. видео). Окопы за Дзержинском от российских мин защищают плохо. Наемнику из Австралии тоже не повезло. Едва высунулся, тут же получил в голову. И не осколок, а всю пулеметную очередь. Наши бойцы говорят – времена, когда иностранцев считали непобедимой военной элитой, давно прошли.

Попытка ВСУ заместить наемниками собственные подразделения в Часов Яре ни к чему не привела. Иностранцы больше отсиживаются в подвалах или прячутся на задворках, чем воюют. На днях во время атаки российских десантников они потеряли разом 15 человек. Теперь радикалы из Бразилии и Колумбии упрашивают командование ВСУ их эвакуировать. Ответа нет. Конфликт закончился тем, что колумбийцы дезертировали и сбежали, прихватив с собой оружие.