Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Проспект Ильича - своего рода визитная карточка Донецка. Это въезд в город и одна из самых его протяженных улиц. За его реконструкцию взялись московские строители. Убрали рекламные щиты, обновили тротуары, бордюры, освещение, остановки. Все это сделано на совесть - как в столице.

"Есть перголы. Перголы, если по-простому, это беседка-навес. Также соответственно, качели в количестве шести штук. Качели, кстати, очень напоминают те, которые стоят у метро "Маяковская" в городе Москве, - рассказал Леонид Бегунов, представитель службы заказчика московских дорожников.

Донецк всегда славился чистотой и порядком. Проспект Ильича теперь стал еще и очень комфортным. "Цивилизация. Очень красиво, эстетично. Приятно выйти кофе попить. Присел - вид красивый. Людей больше стало, все стали выходить на улицу хотя бы. Видно, что город живой", - говорят местные жители.

Здесь же на проспекте Ильича расположена основная больница города - имени Калинина. Один из ее корпусов - главный диагностический центр, где проходил лечение весь Донбасс. Украинские нацисты били по нему целенаправленно.

"Снарядов было много, разрушения были очень большие. В том числе мы нашли четыре неразорвавшихся снаряда. Когда мы увидели их размер и диаметр, было ясно, что это снаряды крупного калибра. Практически здания не было, разрушено было насквозь", - рассказала Ирина Павлова, заведующая консультативной поликлиникой № 1 РКБ им Калинина.

Сейчас врачи работают в шести отдельных корпусах больницы. Это очень неудобно и для медиков, и для пациентов. Которых сюда привозят в том числе и прямо с линии боевого соприкосновения. Москва старается побыстрее восстановить госпитальный комплекс.

"Работы мы начали в апреле-месяце, по программе должны были выполнить в декабре, но с опережением сроков закончили полностью. Подготовили корпус к дальнейшим отделочным работам.", - отметил Евгений Быков, представитель подрядчика.

В рамках соглашений о сотрудничестве Москва помогает и в восстановлении Луганска. Школа №51 была почти до основания разбита ВСУ еще в 14-ом году.

"Школа находилась в таком полуразрушенном, запущенном состоянии. Очень много местных жителей не верили в то, что школа будет достроена", - отметил Александр Матузов, начальник отдела региональных проектов АО "Мосводоканал".

10 лет она стояла в руинах, а теперь из желающих здесь учиться образовалась очередь. Самая современная инфраструктура - спортивные и игровые площадки, футбольное поле, а в классах - новое оборудование и мебель. Школу, рассчитанную на 650 учеников, ее директор помнит с 1986 года, когда она только открылась.

Восстановление Луганска идет полным ходом. Закончены работы в сквере Героев Великой войны. Это уже не первый подобный объект и в рамках сотрудничества Москвы и столиц Донбасса далеко не последний.