Второй президентский срок Дональда Трампа станет самым веселым временем для Америки, уверен Илон Маск. Предприниматель и миллиардер написал в социальной сети X, что в случае победы Трампа на выборах США ожидает яркое будущее.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа, пообещавшего остановить украинский конфликт, выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис – она выступает за поддержку киевского режима.

Глава Tesla и Space X ранее назвал экс-президента США единственным, кто может спасти демократию. 6 октября Маск поддержал Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Миллиардер уверен, что Трамп должен победить – и, по его словам, это будет потрясающе.