Аэропорт Саратова приостановил работу

Аэропорт Саратова в четверг, 31 октября, временно приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения установлены ради обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Как сообщает ТАСС, эта мера была предпринята на фоне заявления главы Саратовской области Романа Бусаргина о возможной угрозе атаки украинских беспилотников.

В пресс-службе аэропорта Саратова подтвердили, что воздушная гавань пока не принимает самолеты и не выпускает их. Как долго продлятся ограничения, пока неясно.

Ранее Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Службы транспортной безопасности должны научиться определять модели БПЛА и способы реализации потенциальных угроз с их использованием.

Перевозчики меняют маршруты из-за сложной геополитической обстановки. В начале октября авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия" объявили о переносе нескольких рейсов в страны Ближнего Востока и из них. В частности, изменения затронули рейсы в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).