Байден покусал младенцев на Хэллоуин

Президент США Джо Байден повеселился на церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме. Пожилой политик пообщался с детьми, которых пригласили в резиденцию главы государства. Как отмечает New York Post, это была "серия неловких взаимодействий".

Общаясь с детьми, Байден "делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу". Газета уточняет, что президент шутливо куснул одного малыша за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Других детей политик просто поцеловал.

Родители отнеслись к происходящему со снисходительным юмором, ничем не препятствуя происходящему.

Любовь к поцелуям демонстрировала и первая леди Соединенных Штатов: Джилл Байден в феврале 2023 года шокировала американцев, публично чмокнув в губы мужа вице-президента США Камалы Харрис. Многие сочли такую фривольность категорически неприемлемой и неуместной.

Накануне саммита БРИКС в Казани в Сети обсуждали другой поцелуй. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого встретили в столице Татарстана с чак-чаком и хлебом-солью, пробовать мучное не стал, но поцеловал традиционный русский каравай.