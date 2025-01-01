В Казани с 2025 года введут туристический налог

Туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах начнут взимать в Казани с 1 января 2025 года.

Минимальный размер налога - 100 рублей за сутки проживания, сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Для туристов сумма налога будет включена в стоимость номера.

От уплаты налога будут освобождены лица, не достигшие 18 лет, и льготники – Герои Советского Союза, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, а также ряд других категорий.

Как ожидается, за 2025 год туристический налог позволит привлечь более 150 миллионов рублей в бюджет. Эти деньги направят на улучшение города и продвижение туризма, передает ТАСС.

Туристический сбор появился в России в 2017 году. В настоящий момент он действует в некоторых городах четырех регионов страны: в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

С 1 января 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который фактически заменит туристический сбор. В первый год составит 1% от стоимости проживания, минимальная сумма налога 100 рублей. Каждый год налог будет расти по одному процентному пункту и к 2029 году увеличится до 5%.