В Испании объявили трехдневный траур после страшного наводнения

Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 95. Много пропавших без вести. В стране объявлен трехдневный траур.

Стихийное бедствие называют одним из самых страшных за последние десятилетия. Масштаб катастрофы хорошо виден с воздуха. Целые города ушли под воду. Нагромождение машин, руины вместо домов. За считаные часы выпала годовая норма осадков.

На этих кадрах затапливает дом престарелых. А так теперь выглядит аэропорт Валенсии. Регион пострадал больше всего. Транспортного сообщения практически нет. Мосты, автомобильные дороги и железнодорожные пути разрушены.

Сегодня ливни могут продолжиться. Мобилизованы военные. Они помогают искать пропавших и устранять последствия непогоды.