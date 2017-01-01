Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

В Москве проведут электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов. Об этом на странице своего блога сообщил мэр Сергей Собянин.

Так, по условиям первого соглашения, победитель конкурса займется производством электронных модулей для устройств оплаты проезда в городском транспорте.

Второй же контракт предусматривает появление в столице предприятия по утилизации вышедшей из эксплуатации автомобильной техники и отработанных запчастей.

Сергей Собянин напомнил, что с 2017 года город уже заключил 22 контракта жизненного цикла на поставку лекарств, медизделий, продуктов для молочных кухонь и многого другого.