Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехался на мусоровозе после того, как действующий глава государства Джо Байден назвал его сторонников отбросами.

Трамп заявил, что подобное высказывание президента — это "настоящий позор", а потому "в честь Камалы (вице-президент Харрис, которая баллотируется от Демократической партии) и Джо Байдена" он уселся в мусоровоз, пишет Daily Mail.

Один из ярых сторонников Трампа, бизнесмен Илон Маск, пообещал, что второй президентский срок республиканца станет самым веселым временем для США — в случае победы Трампа на выборах страну ожидает яркое будущее.

"Cамый точный экономист в мире" Кристоф Барро описал три сценария развития событий по завершении президентской гонки в США, два из которых – с одинаковым исходом, предполагающим победу Трампа.