Армения заверила в крепости связей с Россией

Российско-армянские отношения "очень прозрачны" и крепки. Такое заявление сделал в четверг, 30 октября, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Как признал армянский политик, "по некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга". Однако, несмотря на это, "мы связаны крепкими экономическими узами".

Говоря о претензиям Еревана, Мирзоян заявил, что ОДКБ "не среагировала должным образом" на военную агрессию против суверенной территории Армении, поэтому страна приостановила свое членство. Однако "мы продолжаем сотрудничество" с Россией, например, в рамках ЕАЭС, цитирует армянского министра РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, поздравляя премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости, подчеркивал, что обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии дружественных, союзнических отношений и конструктивного взаимодействия.

В августе Пашинян заявлял, что Армения в будущем может разморозить свое участие в проектах ОДКБ, хотя "сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение".